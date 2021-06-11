Происшествия
В Керчи сгорели два дорогих автомобиля
Два дорогостоящих автомобиля марок «Ауди» и «Инфинити» сгорели сегодня ночью в Керчи.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.
«По предварительной информации, возгорание транспортных средств произошло около 3 часов ночи возле одной из гостиниц. Пострадали автомобили марок «Ауди» и «Инфинити». В рамках разбирательства назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-технических», — сообщили в пресс-службе МВД.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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