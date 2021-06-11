В июне в Крыму стали больше жениться

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С приходом лета в Крыму резко выросло количество регистраций брака.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции Крыма.

В первую неделю июня отделы ЗАГС зарегистрировали 345 браков. Это почти вполовину больше, чем за этот же период мая. В Симферополе поженились 74 пары, в Ялте – 33, в Керчи – 31, в Евпатории – 26 и в Симферопольском районе 27 пар. Средний возраст молодоженов от 28 до 35 лет.

«Интерес вызывают возрастные пары и просто пары с разницей в возрасте: 72-летний жених и 70-летняя невеста, 55-летний и 53-летняя, 53-летний мужчина и 49-летняя женщина, 22-летний и 42-летняя новобрачные, пара-ровесники - и ей, и ему 71 год, 44-летний молодой человек и 29-летняя девушка, 53-летний и 34-летняя новоиспеченные супруги», - говорится в сообщении.

Также в ЗАГСе отметили, что в первые пять дней июня подали 335 заявлений на заключение брака. Минимальный срок подачи – за месяц до предполагаемой даты, максимальный – за год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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