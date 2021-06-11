В аэропорту «Симферополь» сообщили об открытии транзитного рейса в Армению через Владикавказ

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В аэропорту «Симферополь» объявили об открытии нового транзитного рейса в Ереван (Армения) через Владикавказ (Россия) с 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба аэропота.

«Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван и обратно с удобной стыковкой во Владикавказе. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer E190 раз в неделю по вторникам до 26 октября. Общее время в пути составит около 5 часов», – сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали об открытии двух новых направлений авиасообщения с Россией – подмосковным Жуковским и городом Орском в Оренбургской области.

Также в аэропорту сообщали об открытии 6 новых направлений с российскими городами.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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