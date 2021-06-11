Старый Севастополь на оползнях застраивают частными коттеджами

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В Севастополе собственник земельного участка на улице Адмирала Макарова продолжает строительство на оползнеопасном склоне после того, как власти запретили производить на этой территории любые строительные или земельные работы, передает НТС.

О том, что прямо на их глазах нарушается закон и открыто попираются распоряжения органов государственной власти, телеканалу НТС сообщили жители многоквартирных домов по нечетной стороне этой же улицы. Выезд на место съемочной группы подтвердил опасения севастопольцев.

Из-за временного металлического забора доносится громкий звук отбойных молотков. Попавшие в распоряжение редакции кадры подтверждают – на Макарова, 16, как почти месяц назад, снова происходит преступление.

«С 29 мая по 8 июня идут строительные работы на участке №16 по улице Адмирала Макарова. Работы ведутся довольно шумно. Такое ощущение, что работают отбойным молотком. Длительно: с утра и до вечера. Вот, в течение этого времени, исключая день, когда был ливень – а так, работы ведутся постоянно, хотя существует предписание «культурного наследия» о приостановлении каких-либо – не только капитальных – но земляных и строительных работ», – рассказала Людмила Логинова, жительница дома №11 по ул. Адмирала Макарова.

Предписание, о котором идет речь, выписано собственникам земельного участка №16 по улице Адмирала Макарова 14 мая – после того, как представители Севнаследия совместно с Прокуратурой города и сотрудниками МВД зафиксировали на этом участке факт нарушения федерального законодательства. А именно – сооружение 5-метрового котлована под объект капитального строительства.

Несмотря на то, что эта территория по некоторым документам числится как частная собственность, здесь нельзя вести никакое строительство или ремонт, исключая работы на линейных объектах. Почти все эти участки находятся в двух охранных зонах: объектов культурного наследия с одной стороны и железной дороги – с другой.

О ситуации в границах ЖСТИЗ «Зеленый гай» телеканал НТС подробно рассказывал в специальном проекте «Под угрозой оползня: как уголок старого Севастополя обрастает уродливой застройкой». Если кратко, собственники земельных участков, расположенных на склоне над ж/д путями и в непосредственной близости от ОКН, пытаются выстроить огромные коттеджи, нарушая сразу несколько норм федерального и местного законодательства и не имея разрешений на строительство, надеясь, скорее всего, на так называемую дачную реформу.

Комментировать работы, производимые на участке, где любые строительные манипуляции запрещены властями города, предполагаемые собственники и нанятые работники отказались. Из-за строительного забора так никто и не вышел, звук отбойного молотка моментально стих. Лишь мужчина, периодически встревоженно выбегавший из соседней калитки, вызвал участкового, вероятно, чтобы написать заявление о попытках вторжения в его частную жизнь.

Борьба севастопольцев за сохранение культурного наследия и всеобщее право лицезреть панорамы нашего прекрасного города и против частной застройки четной стороны улицы Адмирала Макарова ведется уже более 10 лет. И в Прокуратуре, и губернатор города Михаил Развожаев признают, что на территории ЖСТИЗ «Зеленый гай» нарушается закон, и такого быть не должно.

«Понятно, что это было осознанное нарушение закона с попыткой «прокачать» здесь свою ситуацию. И об этом публично было заявлено, что это делать нельзя. Я непублично приезжал туда, смотрел – это не нужно было делать, не нужно было там строиться», – комментировал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Однако время идет, но вопиющая ситуация на склоне Ушаковой балки над Севастопольской бухтой продолжает развиваться в негативном ключе. Из всех местных землевладений нам удалось обнаружить только одно, которое хотя бы внешне соблюдает существующие требования к собственности в ЖСТИЗ «Зеленый гай».

«Владельцы этих участков расписывались за то, что эти межевые знаки должны храниться пожизненно (прямо там написано «пожизненно») – вот, хотелось бы знать, кто-то из департаментов проверяет эти знаки, кто должен их проверять, есть ли они там вообще? Потому что мы все прекрасно знаем, что все участки сдвинули свои границы и в сторону красной линии, за пределы красной линии и внизу, к железной дороге», – считает Ирина Осипова, жительница дома №7 по ул. Адмирала Макарова, председатель ТОС «Макарова».

И пока, к сожалению, несмотря на вроде как прилагаемые властями усилия, прекрасный исторический уголок Севастополя никак не может избавиться от страшных временных заборов, перегородивших здесь абсолютно все, и наглых застройщиков, жадных до клочков земли на обрыве, но, бесспорно, с самым великолепным видом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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