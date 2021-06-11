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Происшествия

Сотрудники ГИБДД поймали в крымском селе алкорецидивиста

В Красногвардейском районе Крыма сотрудники ДПС поймали пьяного водителя, который уже раньше попадался за рулем подшофе.

 Сотрудники дорожно-патрульной службы вблизи села Докучаево Красногвардейского района остановили 64-летнего мужчину с признаками опьянения управлявшего автомобилем.

«Водитель согласился пройти освидетельствование, результат подтвердил наличие алкоголя в количестве 0,95 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы почти в 5 раз. Как оказалось, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». ее санкции предусматривают до 2 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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