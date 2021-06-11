С 1 июля в Крыму неожиданно изменяются тарифы на воду

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В Крыму снова растут тарифы на водоснабжение и водоотведение, сообщают в ГУП РК «Вода Крыма».

С 1 июля 2021 года устанавливаются новые тарифы для различных категорий плательщиков. Соответствующий приказ от 18.12.2020 выпустил Госкомитет по ценам и тарифам РК.

«Для абонентов категории «население» водоснабжение будет стоить 32,69 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость), водоотведение - 32,69 руб./м3 (с НДС). Для абонентов категории «бюджет и прочих» (Симферопольского филиала) водоснабжение обойдется в 41.37 руб./ м3 (без НДС)», - указано на сайте «Воды Крыма».

В связи с изменением тарифов, предприятие просит абонентов до 26 июня 2021 года сверить показания счетчиков и оплатить предоставленные ранее услуги в полном объеме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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