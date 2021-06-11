Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев ● В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте ● Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © meduza.io
За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4339 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период - 41 434 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти района в Крыму опровергли информацию о принудительной вакцинации. Руководство администрации Белогорского района не обязывало сотрудников вакцинироваться от COVID-19, тем более под предлогом недопуска до работы.
В Крыму будут испытывать фитобиотики на людях. В Крыму на добровольцах, возглавит которых директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, будут испытывать действие фитобиотиков — эфирных масел растительного происхождения, обладающих целебным действием на организм животных и людей.
Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться. Власти Симферополя еще раз призвали горожан проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 9 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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