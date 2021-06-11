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Коронавирус в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 пятница, 11 июня 2021
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © meduza.io

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4339 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период - 41 434 человека.

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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 9 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.

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