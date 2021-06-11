Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

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За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4339 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период - 41 434 человека.

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