Власть
Путин разрешил крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности
фото © Новости Крыма
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий крымчанам без ограничений занимать государственные должности.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.
Закон распространяется на жителей Крыма и Севастополя, которые стали гражданами России в результате воссоединения полуострова с РФ в 2014 году, а также на тех, кто получил российское гражданство до этих событий. Заявление об отказе от гражданства Украины нужно подать в органы внутренних дел.
«Если такие лица подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства. Такие граждане вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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