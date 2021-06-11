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Власть

Путин разрешил крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности

18:13 пятница, 11 июня 2021
Путин разрешил крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности

фото © Новости Крыма

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий крымчанам без ограничений занимать государственные должности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.

Закон распространяется на жителей Крыма и Севастополя, которые стали гражданами России в результате воссоединения полуострова с РФ в 2014 году, а также на тех, кто получил российское гражданство до этих событий. Заявление об отказе от гражданства Украины нужно подать в органы внутренних дел.

«Если такие лица подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства. Такие граждане вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства», - говорится в сообщении. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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