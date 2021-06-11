Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроа), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 20, в Николаевке - 19, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 17, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 19, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ливни и грозы: МЧС объявило штормовое предупреждение. Днем 10 июня на территории Республики Крым местами ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в МЧС РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 июня.

Прогноз погоды в Крыму на среду 9 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 9 июня.

Снова ливни и грозы: в Крыму ждут новых штормов. В Крыму в ближайшие часы и на следующий день обещают возвращение сильных осадков и штормовой погоды.