Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных

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Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.

Такое мнение выразил заместитель главного врача по стационарной медицинской помощи ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России Юрий Труба.

«Конец мая и начало июня демонстрируют новый рост обращений – это эффект длинного выходного периода в начале мая, во время которого не все соблюдали социальную дистанцию и нарушали масочный режим, при этом не пройдя вакцинацию от коронавирусной инфекции», – сообщил он.

По данным замглавврача ялтинского филиала ФМБА, в конце прошлого года в несколько раз возросло количество обращений в их учреждение за амбулаторной помощью при острых состояниях. В марте и апреле текущего года наблюдалось умеренное снижение обращений пациентов, а сейчас специалисты отмечают новый рост.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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