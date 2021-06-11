Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев ● В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте ● Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных
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Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.
Такое мнение выразил заместитель главного врача по стационарной медицинской помощи ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России Юрий Труба.
«Конец мая и начало июня демонстрируют новый рост обращений – это эффект длинного выходного периода в начале мая, во время которого не все соблюдали социальную дистанцию и нарушали масочный режим, при этом не пройдя вакцинацию от коронавирусной инфекции», – сообщил он.
По данным замглавврача ялтинского филиала ФМБА, в конце прошлого года в несколько раз возросло количество обращений в их учреждение за амбулаторной помощью при острых состояниях. В марте и апреле текущего года наблюдалось умеренное снижение обращений пациентов, а сейчас специалисты отмечают новый рост.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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