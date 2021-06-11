Преступникам запретят выступать в СМИ и публиковать мемуары

Пакет законопроектов, направленный на запрет осужденным публично выступать в СМИ, ток-шоу, соцсетях, а также публиковать мемуары и получать за это вознаграждения, в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Как сообщили «Известия», речь идет о внесении поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП, а также федеральный закон об административном надзоре.

«Человек, совершивший преступление, должен понимать, что за этим неотвратимо последует наказание. Между тем, в современных реалиях преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и, при содействии СМИ и сети интернет, популярность. Более того, участие в публичных мероприятиях с рассказами о преступлении может принести им доход, как и опубликование книг и мемуаров», – говорится в пояснительной записке к законопроектам, разработанным депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.

В документе подчеркивается, что такие гонорары фактически являются вознаграждением за совершенное преступление, что противоречит здравому смыслу и основам нравственности. За нарушение этих норм для журналистов и издателей будут предусмотрены крупные штрафы.

В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать эту инициативу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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