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Общество

После потепления в выходные в Крым придет холодный фронт

18:06 пятница, 11 июня 2021
После потепления в выходные в Крым придет холодный фронт

фото © Новости Крыма

В предстоящие выходные – 12 и 13 июня погода в Крыму улучшится, осадки прекратятся, но после этого вновь ожидается похолодание, сообщают в Гидрометцентре Крыма.

Так, согласно прогнозу крымских синоптиков, в предстоящие выходные днем воздух прогреется до +24…+29°, температура воздуха ночью будет +13…+18°.

«Жители и гости Крыма смогут насладиться долгожданной по-настоящему летней погодой», – отметили в ведомстве.

Но, как отмечают синоптики, в начале следующей недели,14 июня, погода снова испортится. «По территории республики пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди с грозами, кратковременное понижение температуры воздуха на 3-5°. Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели», – добавили в Гидрометцентре.

Здесь также сообщили, что в конце первой декады июня в дневные часы на полуострове наблюдались грозовые дожди, в Ленинском и Кировском районах – сильные (17-38 мм), в Белогорском районе прошли очень сильные дожди, количество осадков составило 46 мм (80 % месячной нормы). В Красногвардейском районе выпал град диаметром 3-12 мм.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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