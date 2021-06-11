Происшествия
Полицейские в аэропорту Симферополя помогли реанимировать мужчину с остановкой сердца
Полицейские в международном аэропорту Симферополь помогли медикам реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России по Южному федеральному округу.
«На полу возле стойки такси находился мужчина, на вид 60 лет, без признаков жизни. Пульс у него отсутствовал, а лицо посинело. Медработник начал делать искусственное дыхание гражданину», – рассказал командир первого отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь Виктор Богатырев.
Медики констатировали остановку сердца и обратились к полицейским за помощью в проведении реанимационных мероприятий. Богатырев помог медикам, проведя искусственную вентиляцию легких пострадавшего, а второй полицейский Антон Железняк принес из медпункта дефибриллятор.
«Как сказали нам после этого врачи – если бы не мы и не наши действия, что мы им оказали помощь, скорее всего человека не удалось спасти», – сказал Железняк.
Полицейские и медики привели в сознание 60-летнего пассажира и доставили в медицинский пункт аэропорта. Там мужчине стабилизировали кровяное давление, а затем бригада скорой медицинской помощи отвезла его в лечебное учреждение. Сейчас мужчина в больнице под контролем врачей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Преступникам запретят выступать в СМИ и публиковать мемуары. Пакет законопроектов, направленный на запрет осужденным публично выступать в СМИ, ток-шоу, соцсетях, а также публиковать мемуары и получать за это вознаграждения, в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Валютного менялу из Ялты немного оштрафуют за пару миллионов прибыли. Ялтинский городской суд вынес приговор местному жителю за незаконную банковскую деятельность. Крымчанин менял валюту всем желающим прямо в салоне своего авто.
Число патрулей на улицах Симферополя увеличат минимум вдвое. Глава Крыма Сергей Аксенов договорился с руководством республиканского МВД об увеличении числа патрульных групп в Симферополе.
В Севастополе летом к охране правопорядка привлекут народные дружины. В Севастополе в курортный сезон к охране порядка привлекут народные дружины. Причем впервые это произойдет во всех районах города и под руководством правительства региона.
Выходные без шашлыка: в Севастополе ввели особый противопожарный режим
С 10 июня в Севастополе ввели особый противопожарный режим, действуют дополнительные требования пожарной безопасности.
Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных
Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Симферополе прогремел мощный взрыв
В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.
9 июня
Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев
Власти Крыма утверждают, что к началу курортного сезона на полуострове вакцинировали от коронавируса более 7 тысяч работников отелей и санаториев.