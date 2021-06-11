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Происшествия

Полицейские в аэропорту Симферополя помогли реанимировать мужчину с остановкой сердца

Полицейские в международном аэропорту Симферополь помогли медикам реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России по Южному федеральному округу.

«На полу возле стойки такси находился мужчина, на вид 60 лет, без признаков жизни. Пульс у него отсутствовал, а лицо посинело. Медработник начал делать искусственное дыхание гражданину», – рассказал командир первого отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь Виктор Богатырев.

Медики констатировали остановку сердца и обратились к полицейским за помощью в проведении реанимационных мероприятий. Богатырев помог медикам, проведя искусственную вентиляцию легких пострадавшего, а второй полицейский Антон Железняк принес из медпункта дефибриллятор.

«Как сказали нам после этого врачи – если бы не мы и не наши действия, что мы им оказали помощь, скорее всего человека не удалось спасти», – сказал Железняк.

Полицейские и медики привели в сознание 60-летнего пассажира и доставили в медицинский пункт аэропорта. Там мужчине стабилизировали кровяное давление, а затем бригада скорой медицинской помощи отвезла его в лечебное учреждение. Сейчас мужчина в больнице под контролем врачей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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