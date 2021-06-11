Происшествия
Подростку из Крыма не дали тайно сбежать в Москву
13-летняя жительница Севастополя, купив билет через интернет, села на поезд «Севастополь-Москва», не предупредив об этом свою мать.
Уже находясь в поезде она отправила ей сообщение на мобильный телефон.
Мать девочки обратилась с заявлением в полицию, правоохранители сняли с поезда ее дочь на станции «Джанкой».
Как сообщает пресс-служба Крымского Линейного управления МВД России на транспорте, выяснилось, что юная жительница Севастополя направлялась к отцу, который живет в Москве. Теперь обоих родителей проверят правоохранители и вынесут процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Валютного менялу из Ялты немного оштрафуют за пару миллионов прибыли. Ялтинский городской суд вынес приговор местному жителю за незаконную банковскую деятельность. Крымчанин менял валюту всем желающим прямо в салоне своего авто.
Число патрулей на улицах Симферополя увеличат минимум вдвое. Глава Крыма Сергей Аксенов договорился с руководством республиканского МВД об увеличении числа патрульных групп в Симферополе.
В Севастополе летом к охране правопорядка привлекут народные дружины. В Севастополе в курортный сезон к охране порядка привлекут народные дружины. Причем впервые это произойдет во всех районах города и под руководством правительства региона.
В Симферополе вынесли приговор за сообщение о ложном минировании бара. Суд в Симферополе приговорил к 6 месяцам ограничения своды 28-летнего уроженца Татарстана за ложное сообщение о минировании бара, сообщает прокуратура Крыма.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 11 июня фото
Сегодня, 11 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму соорудили дамбу высотой в 12 метров, чтобы спасти село от потопа
В селе Приозерное Ленинского района сотрудники МЧС завершили работу по укреплению дамбы.
24 часа назад
Ливни и грозы: МЧС объявило штормовое предупреждение
22 часа назад
Погода больше не даст Крыму хороший урожай
18 часов назад
На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты
19 часов назад
Эксперт считает, что Крыму нельзя избавляться от тополей
Стремление избавиться от тополей, которое озвучил в беседе с агентством URA.RU председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, - это большая ошибка.