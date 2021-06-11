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Происшествия

Подростку из Крыма не дали тайно сбежать в Москву

10:10 пятница, 11 июня 2021

13-летняя жительница Севастополя, купив билет через интернет, села на поезд «Севастополь-Москва», не предупредив об этом свою мать.

Уже находясь в поезде она отправила ей сообщение на мобильный телефон.

Мать девочки обратилась с заявлением в полицию, правоохранители сняли с поезда ее дочь на станции «Джанкой».

Как сообщает пресс-служба Крымского Линейного управления МВД России на транспорте, выяснилось, что юная жительница Севастополя направлялась к отцу, который живет в Москве. Теперь обоих родителей проверят правоохранители и вынесут процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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