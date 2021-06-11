Водный кризис
Развитие сюжета: Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале ● Крыму предрекли новую засуху через год ● Термопушки для облаков: в Крыму - очередной проект добычи воды ● В Росгеологии рассказали, как продвигаются работы по поиску пресной воды для Крыма под Азовским морем ● В Севастополе не будут возвращать подачу горячей воды горожанам
Не все так просто: вода из-под Азовского моря непригодна для питья
фото © Новости Крыма
Минерализация воды, расположенной под Азовским морем, может быть слишком высока, и ее придется очищать перед подачей в водопроводную сеть.
Такое мнение сегодня во время общения с журналистами высказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Там она (вода под Азовским морем) какая-то есть... Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, она имеет... количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального – минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе (поселок в Сакском районе Крыма) и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет», – сказал Аксенов.
Он также отметил, что Бештерек-Зуйский водозабор – последнее разведанное место с понятным дебетом воды. «Других месторождений в зоне Симферополя, которые перспективно могли бы быть разработаны и дать приличный объем воды в сеть, нет. Науке, по крайней мере сегодня, об этом неизвестно», – подчеркнул Аксенов.
Ранее сообщалось, что в середине лета начнется бурение скважин по добыче пресной воды из-под Азовского моря. По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. м в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. м.
Идею добывать пресную воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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