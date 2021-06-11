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Водный кризис

Не все так просто: вода из-под Азовского моря непригодна для питья

19:23 пятница, 11 июня 2021
Не все так просто: вода из-под Азовского моря непригодна для питья

фото © Новости Крыма

Минерализация воды, расположенной под Азовским морем, может быть слишком высока, и ее придется очищать перед подачей в водопроводную сеть.

Такое мнение сегодня во время общения с журналистами высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Там она (вода под Азовским морем) какая-то есть... Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, она имеет... количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального – минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе (поселок в Сакском районе Крыма) и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет», – сказал Аксенов.

Он также отметил, что Бештерек-Зуйский водозабор – последнее разведанное место с понятным дебетом воды. «Других месторождений в зоне Симферополя, которые перспективно могли бы быть разработаны и дать приличный объем воды в сеть, нет. Науке, по крайней мере сегодня, об этом неизвестно», – подчеркнул Аксенов.

Ранее сообщалось, что в середине лета начнется бурение скважин по добыче пресной воды из-под Азовского моря. По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. м в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. м.

Идею добывать пресную воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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