Названы самые частые нарушения ПДД в Крыму

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86% штрафов, оплаченных крымчанами, выписаны за превышение скорости.

К такому мнение пришли аналитики сайта Дром после изучения собственного сервиса по оплате правонарушений. Анализировались исключительно нарушения ПДД зафиксированные камерами.

«Самое распространенное правонарушение среди водителей Крыма — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится подавляющее большинство всех штрафов — 81%. На втором месте по «популярности», а именно 6% — невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. По 3% пришлось на такие правонарушения, как превышение скорости на 40–60 км/ч и проезд на запрещающий сигнал светофора. За повторное превышение скорости на 40–60 км/ч автолюбители региона получили 2% всех «писем счастья», - отметили в Дроме, добавив, что штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 5%.

Чаще всего в «поле зрения камер», фиксирующих нарушения ПДД попадают владельцы BMW и Mercedes. С начала текущего года они в среднем получили по 4,2 штрафа на человека. Далее идут владельцы Audi, Volvo и Lexus, которые заработали 3,6, 3,5 и 3,4 штрафов с начала 2021 года соответственно.

В среднем по стране штрафы оплачиваются на 13-ый день. Причем в Ленинградской области, Камчатском каре и Республике Крым самые ответственные плательщики – штрафы гасятся уже на 10-ый день. Больше всех «тянут» водители из Красноярского, Хабаровского и Краснодарского края, которые оплачивают протоколы на 14-ый день.

Кстати, абсолютным рекордсменом по количеству штрафов стал москвич, который с начала 2021 года совершил 200 нарушений ПДД на общую сумму 190 тысяч рублей.Как ранее , согласно данным Дрома самые агрессивные водители, зачастую, ездят за рулем BMW. На втором месте по показателям агрессивности владельцы отечественного автопрома, а именно автомобилей Lada.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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