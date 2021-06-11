Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев ● В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте ● Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться
Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину
фото © Новости Крыма
Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.
Об этом рассказала директор «Херсонского областного дома ребенка» Татьяна Карчевич.
«На сегодня у нас записано на вакцинацию семь крымчан, из них два гражданина 8 июня уже получили вакцинацию «Коронаваком» в амбулатории Геническа. Отдельно запланирована вакцинация еще одного жителя Автономной Республики Крым, на 11 часов сегодня», – отметила Карчевич.
Врач подчеркнула, что прививки ставят бесплатно и что для них нужно иметь минимальный набор документов.
«Запись происходит через портал «Дія», где надо указать имя и номер мобильного телефона. Нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код… Врачи амбулаторий постоянно доступны по телефону, с ним можно уточнять дату и время. В случае задержки на админгранице можно перенести визит», – заключила Карчевич.
По официальной информации властей Херсонской области, крымчане могут вакцинироваться от коронавируса в таких лечебных учреждениях:
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского»;
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных», поликлиника № 1;
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша», поликлиника № 1;
- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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