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Коронавирус в Крыму

Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину

15:01 пятница, 11 июня 2021
Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину

фото © Новости Крыма

Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.

Об этом рассказала директор «Херсонского областного дома ребенка» Татьяна Карчевич.

«На сегодня у нас записано на вакцинацию семь крымчан, из них два гражданина 8 июня уже получили вакцинацию «Коронаваком» в амбулатории Геническа. Отдельно запланирована вакцинация еще одного жителя Автономной Республики Крым, на 11 часов сегодня», – отметила Карчевич.

Врач подчеркнула, что прививки ставят бесплатно и что для них нужно иметь минимальный набор документов.

«Запись происходит через портал «Дія», где надо указать имя и номер мобильного телефона. Нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код… Врачи амбулаторий постоянно доступны по телефону, с ним можно уточнять дату и время. В случае задержки на админгранице можно перенести визит», – заключила Карчевич.

По официальной информации властей Херсонской области, крымчане могут вакцинироваться от коронавируса в таких лечебных учреждениях:

- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского»;

- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных», поликлиника № 1;

- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша», поликлиника № 1;

- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;

- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;

- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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