Власть
«Князь Владимир» выйдет в первый рейс 13 июня
Лайнер выходит в первый круиз в Крым 13 июня. Навигация в этом году продлится до 18 сентября, — сообщили в компании.
Морское путешествие проходит по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. Круиз рассчитан на семь дней. Для гостей 9-палубного теплохода предусмотрено трехразовое питание по системе «шведский стол» и развлекательная программа, для детей организована анимация. На борту «Князя Владимира» есть бассейны с морской водой и проводятся кинопоказы под открытым небом.
Круизное сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено компанией «Черноморские круизы» в 2017 году. Лайнер «Князь Владимир» был специально приобретен для курсирования на этой морской линии. Это единственный морской круиз, проходящий по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь.
Напомним, запланированные рейсы на 2020 год в Крым лайнера «Князь Владимир» были отменены из-за пандемии
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