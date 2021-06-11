Общество
Какой сегодня праздник 11 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Пресвятого Сердца Иисуса
Праздник Святейшего Сердца Иисуса (Feast of the Sacred Heart of Jesus) отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы и, соответственно, на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых. Темой праздника является любовь Бога, явленная нам в сердце Его, благодарность за нее и дарованное спасение. Именно Иисус является источником искупленной и дающей искупление милосердной и целительной любви, которая помогает нам самим возрастать в любви к Христу, а через него и в любви ко всем ближним.
Следует отметить, что библейское понимание слова «сердце» не совпадает с общепринятым современным толкованием. В современной культуре сердце является символом чувств, тогда как в еврейском языке, и, соответственно, мышлении, сердце означает глубинную сущность человека, а также его намерения и решения. Бог дал людям «сердце, чтобы мыслить» (Сир 17,6). Сердце человеческое — это источник сознательной личности, мыслящей и свободной, место окончательных решений и неписанного Закона Божия.
До появления культа Сердца Иисуса любовь Бога особенным образом персонифицировалась в образе Христа Доброго Пастыря. В Средние века особым образом почитались Христовы раны, увенчанная тернием голова.
Общероссийский день рассеянного склероза
Фото www.miloserdie.ru
11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека.
Рассеянный склероз приводит к утрате полноценной функциональности человеческого организма, сбоям в неврологии и поведении человека. Это серьезное заболевание способно поразить не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.
На сегодняшний день полное излечение от этого недуга невозможно, однако учреждение Дня призвано пропагандировать здоровый образ жизни, избегание стрессовых ситуаций (особенно продолжительного характера), а также иные меры профилактики этого заболевания, в том числе раннюю диагностику и медицинскую помощь на стадиях раннего выявления признаков болезни.
Феодосия Колосяница
Народный праздник «Феодосия Колосяница» отмечается 11 июня (по старому стилю - 29 мая). В этот день верующие православной церкви чтут память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня - «Гречишница». День в народе также звался «Феодосия», «Рыскунья», «Колосава».
Также сегодня, 11 июня, отмечают такие праздники:
- День памяти святого праведного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого
- День неукротимой страсти
- Международный день розового вина
- День поиска новой звезды
- День немецкого шоколадного торта (National German Chocolate Cake Day) в США
- День студента в Гондурасе
- День кукурузы в початках (Corn On The Cob Day) в США
- День памяти шахтеров (День Уильяма Дэвиса) в Канаде
- День военно-морских сил Бразилии
- День короля Камехамеха (King Kamehameha Day) на Гавайских островах
- Праздник святого Виллайброрда в Люксембурге
- День святого апостола Варнавы на Кипре
Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Феодосия, Федот, Александр, Андрей, Варлаам, Мария, Фаина.
Что происходило 11 июня в прошлые годы
1125 - крестоносцы одержали победу над сельджуками в битве при Азазе.
1453 - падение Византийской империи.
1496 - Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.
1580 - испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.
1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.
1842 - вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души».
1921 - на Украине объявлено начало борьбы с беспризорностью.
1939 - президент США Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.
1940 - Новая Зеландия, Австралия и Южноафриканский союз объявили войну Италии.
1965 - английская королева Елизавета наградила музыкантов группы «Битлз» орденом Британской империи.
1965 - Совет Министров Украины утвердил положение о создании Донецкого государственного университета (ныне ДонНУ).
1982 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Доходы от проката и продажи видеокассет превысили 700 млн. долларов.
1990 - Верховная Рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени (с тех пор на Украине время на час отличается от московского, что более соответствует часовым поясам).
2003 - в Египте родился двухголовый и шестиногий теленок.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 июня. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 10 июня. Сегодня, 10 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами. В крымском сегменте социальных сетей появилось забавное видео – мужчина на мопеде разъезжал по одной из трасс полуострова с двумя бойцовскими псами.
Какой сегодня праздник 9 июня. Сегодня, 9 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 8 июня. Сегодня, 8 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 11 июня фото
Сегодня, 11 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии
В Крыму в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 122 человека, проходящие лечение от коронавирусной инфекции.
вчера
В Крыму соорудили дамбу высотой в 12 метров, чтобы спасти село от потопафото
24 часа назад
Ливни и грозы: МЧС объявило штормовое предупреждение
22 часа назад
Погода больше не даст Крыму хороший урожай
18 часов назад
На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты
19 часов назад
В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте
В Симферополе усилена работа по мониторингу соблюдения субъектами хозяйствования требований по профилактике коронавируса.