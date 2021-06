Какой сегодня праздник 11 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 11 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Пресвятого Сердца Иисуса

Праздник Святейшего Сердца Иисуса (Feast of the Sacred Heart of Jesus) отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы и, соответственно, на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых. Темой праздника является любовь Бога, явленная нам в сердце Его, благодарность за нее и дарованное спасение. Именно Иисус является источником искупленной и дающей искупление милосердной и целительной любви, которая помогает нам самим возрастать в любви к Христу, а через него и в любви ко всем ближним.

Следует отметить, что библейское понимание слова «сердце» не совпадает с общепринятым современным толкованием. В современной культуре сердце является символом чувств, тогда как в еврейском языке, и, соответственно, мышлении, сердце означает глубинную сущность человека, а также его намерения и решения. Бог дал людям «сердце, чтобы мыслить» (Сир 17,6). Сердце человеческое — это источник сознательной личности, мыслящей и свободной, место окончательных решений и неписанного Закона Божия.

До появления культа Сердца Иисуса любовь Бога особенным образом персонифицировалась в образе Христа Доброго Пастыря. В Средние века особым образом почитались Христовы раны, увенчанная тернием голова.

Общероссийский день рассеянного склероза

Фото www.miloserdie.ru

11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека.

Рассеянный склероз приводит к утрате полноценной функциональности человеческого организма, сбоям в неврологии и поведении человека. Это серьезное заболевание способно поразить не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.

На сегодняшний день полное излечение от этого недуга невозможно, однако учреждение Дня призвано пропагандировать здоровый образ жизни, избегание стрессовых ситуаций (особенно продолжительного характера), а также иные меры профилактики этого заболевания, в том числе раннюю диагностику и медицинскую помощь на стадиях раннего выявления признаков болезни.

Феодосия Колосяница

Народный праздник «Феодосия Колосяница» отмечается 11 июня (по старому стилю - 29 мая). В этот день верующие православной церкви чтут память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня - «Гречишница». День в народе также звался «Феодосия», «Рыскунья», «Колосава».

Также сегодня, 11 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти святого праведного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого

- День неукротимой страсти

- Международный день розового вина

- День поиска новой звезды

- День немецкого шоколадного торта (National German Chocolate Cake Day) в США

- День студента в Гондурасе

- День кукурузы в початках (Corn On The Cob Day) в США

- День памяти шахтеров (День Уильяма Дэвиса) в Канаде

- День военно-морских сил Бразилии

- День короля Камехамеха (King Kamehameha Day) на Гавайских островах

- Праздник святого Виллайброрда в Люксембурге

- День святого апостола Варнавы на Кипре

Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Феодосия, Федот, Александр, Андрей, Варлаам, Мария, Фаина.

Что происходило 11 июня в прошлые годы

1125 - крестоносцы одержали победу над сельджуками в битве при Азазе.

1453 - падение Византийской империи.

1496 - Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.

1580 - испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.

1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.

1842 - вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души».

1921 - на Украине объявлено начало борьбы с беспризорностью.

1939 - президент США Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.

1940 - Новая Зеландия, Австралия и Южноафриканский союз объявили войну Италии.

1965 - английская королева Елизавета наградила музыкантов группы «Битлз» орденом Британской империи.

1965 - Совет Министров Украины утвердил положение о создании Донецкого государственного университета (ныне ДонНУ).

1982 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Доходы от проката и продажи видеокассет превысили 700 млн. долларов.

1990 - Верховная Рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени (с тех пор на Украине время на час отличается от московского, что более соответствует часовым поясам).

2003 - в Египте родился двухголовый и шестиногий теленок.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 июня. Какие праздники будут завтра?

