Водный кризис
Развитие сюжета: Крыму предрекли новую засуху через год ● Термопушки для облаков: в Крыму - очередной проект добычи воды ● В Росгеологии рассказали, как продвигаются работы по поиску пресной воды для Крыма под Азовским морем ● В Севастополе не будут возвращать подачу горячей воды горожанам ● Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым
Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале
фото © Новости Крыма
Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что поступления воды через дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал со стороны Украины, нет.
Однако обнаружен сток воды в один из черноморских заливов, сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.
Несколько дней назад в российских СМИ появились сообщения о том, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым, начала просачиваться вода.
«Наблюдения последних дней показали, что вода есть только в промежутке между дамбами - первой, капитальной, предусмотренной проектом канала, и второй, которая как раз и была насыпана в 2015 году. После второй дамбы воды не наблюдаем совершенно - если она там есть, то очень, очень незначительное количество», - сказал Станичный.
Он пояснил, что технологии спутникового мониторинга сейчас развиты настолько, что позволяют получать не только фотоизображение. Специалисты могут получить множество данных о структуре местности или, например, о температуре воды и высоте волн в заданном районе, пишет ТАСС.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале
Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что поступления воды через дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал со стороны Украины, нет.
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