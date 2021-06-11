Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале

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Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что поступления воды через дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал со стороны Украины, нет.

Однако обнаружен сток воды в один из черноморских заливов, сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Несколько дней назад в российских СМИ появились сообщения о том, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым, начала просачиваться вода.

«Наблюдения последних дней показали, что вода есть только в промежутке между дамбами - первой, капитальной, предусмотренной проектом канала, и второй, которая как раз и была насыпана в 2015 году. После второй дамбы воды не наблюдаем совершенно - если она там есть, то очень, очень незначительное количество», - сказал Станичный.

Он пояснил, что технологии спутникового мониторинга сейчас развиты настолько, что позволяют получать не только фотоизображение. Специалисты могут получить множество данных о структуре местности или, например, о температуре воды и высоте волн в заданном районе, пишет ТАСС.

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