Эксперт считает, что Крыму нельзя избавляться от тополей

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Стремление избавиться от тополей, которое озвучил в беседе с агентством URA.RU председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, - это большая ошибка.

Такое мнение высказал доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Станислав Вишневский.

Ранее сенатор профильного комитета Алексей Майоров заявил, что тополя нужно «постепенно менять на другие виды деревьев». Такое решение политик обосновал тем, что в советское время, когда массово высаживались тополя, не было проблем с пухом.

При этом замену породы, по его словам, необходимо согласовывать с научным сообществом.

На самом деле тополиный пух не является аллергеном, пояснил Станислав Вишневский.

Сами семена тополя – это целлюлоза, то есть углевод, а аллергия вызывается белковыми молекулами, которые тополиный пух собирает и переносит.

«Конечно, это неудобно. Но весь мир использует мужские формы тополя, которые не образуют семян. Тополь прекрасно размножается вегетативно и свой пол не меняет. То есть если мы получаем черенковое потомство с мужской особи, мы можем вырастить растения, которые будут пылить, но не будут образовывать семян и, соответственно, не будут образовывать пух», - предложил специалист выход из ситуации.

Вместе с тем тополь обладает некоторыми уникальными свойствами, которые незаменимы в условиях как городских, так и загородных посадок.

«Во-первых, тополь – порода совершенно неприхотливая, на все случаи жизни, и быстрорастущая. Во-вторых, тополь среди растительного мира имеет самое высокое устьичное число. Это значит, что на поверхности его листа количество устьиц – это клетки, которые транспирируют, перекачивают воду – самое высокое. То есть, это растение, которое самым эффективным образом выполняет гидромелиоративные функции – в том случае, если нужно осушать какие-то участки – и плюс ко всему прочему именно тополь является самым сильным защитником от выхлопных газов в городе », - перечислил Вишневский.

Кроме того не стоит забывать, что для Крыма тополь – это своеобразное выражение идентичности полуострова.

«Если говорить о Крыме и вспоминать его по картинам, вы найдете мало полотен, где в качестве узнаваемой вертикали (Крыма – ред.) не изображался бы именно тополь.

Пейзажи крымской идентичности выражены именно свечками тополей: тополя черного пирамидальной формы или тополя итальянского», - заключил биолог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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