Американский эсминец идет в Черное море

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием USS Laboon Военно-морских сил США направляется в Черное море.

Об этом говорится в сообщении шестого флота США в Twitter.

«USS Laboon (DDG58) взял курс на север в Черное море для проведения операций по морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами на Черном море», – говорится в сообщении.

Ранее в мае в Черное море заходил патрульный катер береговой охраны США Hamilton. Тогда он провел двухдневные совместные учения с флагманом морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников». Моряки учились отражать атаки с неба в соответствии со стандартами НАТО и пресекать провокации на море.

Кроме того, НАТО проведет учения Sea Breeze – 2021 в акватории Черного моря. Заявлено, что в маневрах участие примет рекордное количество стран НАТО и партнеров альянса. В этом году в акваторию моря для участия в учениях войдет более 30 боевых кораблей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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