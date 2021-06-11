Аксенов признался, что не пошел бы в науку

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал научных работников героическими энтузиастами.

Сам глава республики признался журналистам, что не пошел бы в науку из-за низкого уровня оплаты труда.

«Без науки ничего вперед не двигается, однако у нас процент внедрения научных изобретений катастрофически мал, – подчеркнул Аксенов. – Стимулирование в этой ситуации, я не могу оценивать федеральный власти, но, на мой взгляд, я бы подумал, идти ли в науку, если бы у меня сегодня спросили. Не готов был бы ответить. Наверное, чисто по идеологическим убеждениям «да», а с точки зрения материальной, скорее «нет». Пошел бы лучше помощником нотариуса, там точно больше можно заработать».

Глава Крыма при этом отметил, что всецело поддерживает научных работников. «Подвиг совершают. Это убежденные люди в своей правоте, в том, что это делать нужно. Глубокие энтузиасты, поддерживаю таких людей», – добавил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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