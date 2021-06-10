Жители Большой Ялты жалуются на неостановленные стройки

С 1 июня представители муниципального контроля администрации Ялты провели 12 рейдов по выявлению объектов, где, вопреки запрету, не остановлены строительные работы.

Жалобы поступали на продолжающиеся стройки в Форосе и Алупке, сообщили в отделе информационной политики администрации Ялты.

«Сотрудники Департамента муниципального контроля оперативно выезжают на место по обращениям ялтинцев. Иногда доходит до смешного. Горожане видят проезжающий грузовик со стройматериалами и сразу же звонят нам. Стоит понимать, что нужно сообщать о строительном шуме и фактически работающей строительной техники.

Причем речь также не идет о внутриквартирном ремонте», — подчеркнул начальник Департамента муниципального контроля Вадим Ковалев.

Много нарушений также фиксируется при частном строительстве, особенно в Гурзуфе, в день специалисты проверяют несколько обращений, и уже составлено 2 протокола.

Согласно постановлению администрации Ялты, с 31 мая по 30 сентября должны быть приостановлены все виды строительных работ на территории муниципального образования. Исключением стали объекты социальной инфраструктуры – те, которые строятся за счет бюджетных средств, ФЦП и инвестпроекты. Также сохранено право проводить аварийно-восстановительные работы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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