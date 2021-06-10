Зарплаты медикам в Севастополе пообещали посчитать по-новому

фото © pixabay.com

Севастополь войдет в число регионов, где запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.

Информация об этом и соответствующий документ опубликованы на официальном сайте правительства России.

«Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом», – отмечается в сообщении.

Цель нововведения – установить единый для всех медицинских учреждений принцип определения должностных окладов сотрудников. Сейчас руководство больниц и поликлиник в регионах самостоятельно определяет размеры окладов своих работников, из-за чего зарплаты медиков одного профиля и квалификации могут существенно отличаться.

Согласно новому документу, должностные оклады медработникам будут назначаться исходя из установленной правительством РФ базовой расчетной величины, которую будут умножать на так называемый коэффициент сложности труда, а также на коэффициент, учитывающий экономическое положение субъекта федерации (в документе – «региональный коэффициент»).

Расчетную величину, а также размер коэффициентов и методику их расчета правительство установит исходя из предложений Минтруда и Минздрава. На основе их предложений определят и единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, их размеры и условия назначения.

Предложения по переходу на новую систему должны разработать в течение лета. Сам пилотный проект запустят 1 ноября. Участие в нем, кроме Севастополя, примут еще шесть регионов страны: Тамбовская, Оренбургская, Белгородская, Курганская, Омская области и Республика Саха.

Апробация продлится до марта 2022 года, после чего будут определены единые для всей страны требования к системе оплаты труда для медицинских работников. Соответствующее постановление уже подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму подорожали картошка, морковь и капуста. В Крыму за прошедшую неделю подорожали морковь, картошка и белокочанная свежая капуста.

Какие товары сильнее всего подорожают этим летом. Этим летом россиянам следует ожидать повышения цен на продукты, бытовую технику, компьютеры и автомобили.

Крымчан предупредили о легких деньгах. О финансовых пирамидах, казалось, не слышал только ленивый, но, несмотря на осведомленность, многие крымчане продолжают попадать на уловки мошенников, теряя при этом миллионы.

В Севастополе за неделю подорожали овощи и сливочное масло. В Севастополе продолжают расти цены на продукты питания, в частности на некоторые овощи, а также сливочное масло.