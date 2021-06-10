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Зарплаты медикам в Севастополе пообещали посчитать по-новому
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Севастополь войдет в число регионов, где запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Информация об этом и соответствующий документ опубликованы на официальном сайте правительства России.
«Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом», – отмечается в сообщении.
Цель нововведения – установить единый для всех медицинских учреждений принцип определения должностных окладов сотрудников. Сейчас руководство больниц и поликлиник в регионах самостоятельно определяет размеры окладов своих работников, из-за чего зарплаты медиков одного профиля и квалификации могут существенно отличаться.
Согласно новому документу, должностные оклады медработникам будут назначаться исходя из установленной правительством РФ базовой расчетной величины, которую будут умножать на так называемый коэффициент сложности труда, а также на коэффициент, учитывающий экономическое положение субъекта федерации (в документе – «региональный коэффициент»).
Расчетную величину, а также размер коэффициентов и методику их расчета правительство установит исходя из предложений Минтруда и Минздрава. На основе их предложений определят и единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, их размеры и условия назначения.
Предложения по переходу на новую систему должны разработать в течение лета. Сам пилотный проект запустят 1 ноября. Участие в нем, кроме Севастополя, примут еще шесть регионов страны: Тамбовская, Оренбургская, Белгородская, Курганская, Омская области и Республика Саха.
Апробация продлится до марта 2022 года, после чего будут определены единые для всей страны требования к системе оплаты труда для медицинских работников. Соответствующее постановление уже подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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