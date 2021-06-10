Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться

Власти Симферополя еще раз призвали горожан проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В пресс-службе местной администрации напомнили, что прививки можно сделать в крупных торговых центрах крымской столицы, а также на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина без предварительной записи.

Также в администрации города напомнили, что в приоритетном порядке прививки рекомендованы гражданам старше 60 лет, не имеющим противопоказаний и перечислили зарегистрированные в РФ «антиковидные» препараты, среди которых вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона », «КовиВак» и вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт».

«Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед проведением прививки пациенты осматриваются медицинским работником, а также заполняют Добровольное информированное согласие и Анкету пациента», - добавили в пресс-службе, а также рекомендовали гражданам не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать ограничительные меры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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