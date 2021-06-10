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Коронавирус в Крыму

Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться

Власти Симферополя еще раз призвали горожан проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В пресс-службе местной администрации напомнили, что прививки можно сделать в крупных торговых центрах крымской столицы, а также на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина без предварительной записи.

Также в администрации города напомнили, что в приоритетном порядке прививки рекомендованы гражданам старше 60 лет, не имеющим противопоказаний и перечислили зарегистрированные в РФ «антиковидные»  препараты, среди которых вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона », «КовиВак» и вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт».

«Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед проведением прививки пациенты осматриваются медицинским работником, а также заполняют Добровольное информированное согласие и Анкету пациента», - добавили в пресс-службе, а также рекомендовали гражданам не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать ограничительные меры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. В Крыму в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 122 человека, проходящие лечение от коронавирусной инфекции.

Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной. Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.

В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями. За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.

В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса. В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.

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