Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии ● Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной ● В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями ● В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса
Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться
Власти Симферополя еще раз призвали горожан проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.
В пресс-службе местной администрации напомнили, что прививки можно сделать в крупных торговых центрах крымской столицы, а также на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина без предварительной записи.
Также в администрации города напомнили, что в приоритетном порядке прививки рекомендованы гражданам старше 60 лет, не имеющим противопоказаний и перечислили зарегистрированные в РФ «антиковидные» препараты, среди которых вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона », «КовиВак» и вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт».
«Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед проведением прививки пациенты осматриваются медицинским работником, а также заполняют Добровольное информированное согласие и Анкету пациента», - добавили в пресс-службе, а также рекомендовали гражданам не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать ограничительные меры.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. В Крыму в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 122 человека, проходящие лечение от коронавирусной инфекции.
Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной. Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.
В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями. За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.
В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса. В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 9 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 10 июня фото
Сегодня, 10 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной
Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.
7 июня
В Симферополе прогремел мощный взрыв
22 часа назад
Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей
За три дня в полицию поступило 12 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.