Власти района в Крыму опровергли информацию о принудительной вакцинации

Руководство администрации Белогорского района не обязывало сотрудников вакцинироваться от COVID-19, тем более под предлогом недопуска до работы.

Опубликованный ранее в соцсетях документ, якобы подтверждающий этот факт, был неверно интерпретирован, заявила журналистам глава администрации Галина Перелович.

«Я издала распоряжение на понедельник всем сотрудникам, которые не вакцинированы, собраться в большом зале. Я лично с ними провела беседу, объяснила, что такое вакцинация, почему она нужна. Объяснила, какие есть другие мотивы, где можно не вакцинироваться, а предоставить ПЦР, можно пройти тесты. Никто от работы отстранен не был, – рассказала Перелович. – Никакого отстранения от работы. Это внутренний документ, истолковали его просто не так».

Ранее в социальных сетях опубликовали фото поручения главы администрации Белогорского района от 26 мая.

«Довести до сотрудников согласно полномочий информацию о том, что с понедельника 31.05.2021 года к работе будут допускаться только лица, привитые от COVID-19 или имеющие документ о наличии антител», – указано в документе на фото.

По словам главы администрации, почти все сотрудники задолго до этого добровольно прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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