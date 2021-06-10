Власти Феодосии потребовали освободить участок берега в Песчаной балке

По требованию властей Феодосии арендатор снесет незаконный забор, который вырос по периметру участка площадью 25 га на побережье Черного моря в феодосийском поселке Приморский.

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко.

«С арендатором земельного участка была проведена разъяснительная работа. Кроме того, что ему было выдано предписание на демонтаж незаконно возведенного ограждения, с ним проводились неоднократные беседы, по итогам которых арендатор с сегодняшнего дня приступит к демонтажу ограждения», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Феодосии арендатор незаконно огородил 25 гектаров берега в районе Песчаной балки, которую туристы традиционно выбирают местом дикого отдыха.

По информации городских властей, эта территория в 2006 году была передана по договору аренды под рекреационную деятельность. Однако земля не использовалась по назначению, а аренда не выплачивалась.

Администрация Феодосии направила иск в суд о взыскании задолженности и расторжении договора. После этого на указанном участке появился забор, в нарушение пункта, в котором прописана обязанность арендатора об обеспечении свободного доступа граждан к водному объекту и береговой полосе. Кроме того, администрация Феодосии ходатайствует о принятии обеспечительных мер «в виде установления запрета на регистрационные и иные действия, связанные с отчуждением, передачей иным образом прав пользования (передача в безвозмездное пользование, аренду)».

Как уточнили в администрации города, арендатором участка является феодосийское ООО «Мегаполис-Восток». В соответствии с определением Арбитражного суда РК от 19 июня 2021 года о принятии к производству заявления администрации города, задолженность по арендной плате составила 2,8 млн. рублей, размер пени превысил 79 тыс. рублей. Судебное заседание состоится 24 июня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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