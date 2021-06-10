Происшествия
В Симферополе вынесли приговор за сообщение о ложном минировании бара
Суд в Симферополе приговорил к 6 месяцам ограничения своды 28-летнего уроженца Татарстана за ложное сообщение о минировании бара, сообщает прокуратура Крыма.
«Судом установлено, что в конце июля 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из баров Симферополя сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в заведении. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса России», – сказано в сообщении.
По информации ведомства, мужчина находился в розыске, его задержали в марте 2021 года и он, как утверждают в прокуратуре, свою вину признал. Имя и фамилия осужденного не сообщаются, его публичные комментарии, либо комментарии его адвокатов отсутствуют.
Сообщения о минировании зданий в Крыму регулярно поступают в последние недели. Так, 2 июня сообщалось о задержании женщины, которая, как отмечали в полиции Крыма, в состоянии алкогольного опьянения сделала ложное сообщение о «минировании» детской больницы в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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