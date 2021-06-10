Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +24
море +15

Происшествия

В Симферополе вынесли приговор за сообщение о ложном минировании бара

Суд в Симферополе приговорил к 6 месяцам ограничения своды 28-летнего уроженца Татарстана за ложное сообщение о минировании бара, сообщает прокуратура Крыма.

«Судом установлено, что в конце июля 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из баров Симферополя сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в заведении. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса России», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, мужчина находился в розыске, его задержали в марте 2021 года и он, как утверждают в прокуратуре, свою вину признал. Имя и фамилия осужденного не сообщаются, его публичные комментарии, либо комментарии его адвокатов отсутствуют.

Сообщения о минировании зданий в Крыму регулярно поступают в последние недели. Так, 2 июня сообщалось о задержании женщины, которая, как отмечали в полиции Крыма, в состоянии алкогольного опьянения сделала ложное сообщение о «минировании» детской больницы в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Нетрезвым россиянам и детям запретят выгуливать животных. В России намерены запретить выгуливать животных детям до 14 лет, а также нетрезвым хозяевам питомцев. Кабмин поддержал предложенные сенаторами изменения в закон об ответственном содержании животных, пишут «Известия».

Жителя Беларуси в Крыму посадили на восемь лет. В Черноморском районе Крыма правоохранители задержали гражданина Белоруссии, у которого обнаружили крупную партию наркотиков.

Крымчанка пойдет под суд за «выпрошенные» деньги. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в адрес 24-летней жительницы Джанкойского района, которая выманила у незнакомого мужчины крупную сумму денег.

Суд запретил работу «Севастопольского зоопарка». Работа «Севастопольского зоопарка» запрещена по решению суда, которое уже вступило в силу, сообщают в прокуратуре города.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 9 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 10 июня

Какой сегодня праздник 10 июня фото

Сегодня, 10 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной

Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной

Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

7 июня

Происшествия
Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей

Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей

За три дня в полицию поступило 12 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации