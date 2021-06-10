Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии ● Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной ● В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями
В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте
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В Симферополе усилена работа по мониторингу соблюдения субъектами хозяйствования требований по профилактике коронавируса.
Об этом сообщил замглавы администрации города Александр Зинченко на аппаратном совещании.
«Количество мобильных групп увеличено с 10 до 20. Две будут постоянно работать на общественном транспорте, три закрепляем за крупными торговыми сетями. Продолжим мониторинг объектов торговли и обслуживания, рынков. По данному направлению работаем в постоянном взаимодействии с Росптребнадзором», – цитирует Зинченко пресс-служба администрации.
Также в ходе совещания глава администрации Валентин Демидов поручил создать специализированную комиссию с привлечением представителей профильных министерств республики для анализа работы жилсервисов и муниципального предприятия «Горавтотранс».
«Главная задача – проанализировать финансово-хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий, определить объемы средств, которые требуются для ее оздоровления. Итогом этой работы станет дорожная карта по каждому МУПу, реализация которой позволит обеспечить стабильную работу предприятий», – пояснил градоначальник.
Замглавы администрации Сергей Черных доложил о ситуации в сфере городского хозяйства. По его словам, основные усилия были сосредоточены на ликвидации последствий выпадения обильных осадков. Они также стали причиной снижения темпов работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.
Глава администрации поручил в течение дня подготовить детальную информацию в отношении объемов выполненных работ и их оплаты. «В течение этой недели выеду на основные объекты благоустройства, на встречи обязательно буду приглашать представителей многоквартирных домов, подрядчиков и стройконтроль», - сказал Демидов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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