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В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте

В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте

фото © iz.ru

В Симферополе усилена работа по мониторингу соблюдения субъектами хозяйствования требований по профилактике коронавируса.

Об этом сообщил замглавы администрации города Александр Зинченко на аппаратном совещании.

«Количество мобильных групп увеличено с 10 до 20. Две будут постоянно работать на общественном транспорте, три закрепляем за крупными торговыми сетями. Продолжим мониторинг объектов торговли и обслуживания, рынков. По данному направлению работаем в постоянном взаимодействии с Росптребнадзором», – цитирует Зинченко пресс-служба администрации.

Также в ходе совещания глава администрации Валентин Демидов поручил создать специализированную комиссию с привлечением представителей профильных министерств республики для анализа работы жилсервисов и муниципального предприятия «Горавтотранс».

«Главная задача – проанализировать финансово-хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий, определить объемы средств, которые требуются для ее оздоровления. Итогом этой работы станет дорожная карта по каждому МУПу, реализация которой позволит обеспечить стабильную работу предприятий», – пояснил градоначальник.

Замглавы администрации Сергей Черных доложил о ситуации в сфере городского хозяйства. По его словам, основные усилия были сосредоточены на ликвидации последствий выпадения обильных осадков. Они также стали причиной снижения темпов работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Глава администрации поручил в течение дня подготовить детальную информацию в отношении объемов выполненных работ и их оплаты. «В течение этой недели выеду на основные объекты благоустройства, на встречи обязательно буду приглашать представителей многоквартирных домов, подрядчиков и стройконтроль», - сказал Демидов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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