В Севастополе летом к охране правопорядка привлекут народные дружины

В Севастополе в курортный сезон к охране порядка привлекут народные дружины. Причем впервые это произойдет во всех районах города и под руководством правительства региона.

Соответствующие изменения в закон приняли депутаты Законодательного собрания после доклада директора департамента общественной безопасности Севастополя Михаила Савчина на сессии парламента.

«Принятие данного закона не повлечет дополнительных расходов из бюджета города, так как они предусмотрены госпрограммой «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе», – заметил Савчин.

При этом обновленный документ (закон «Об участии граждан в охране общественного порядка в городе Севастополе») позволит расширить общую территорию патрулирования до границ субъекта. Это станет возможным в связи с передачей полномочий организовывать, руководить отрядами и назначать командиров – от муниципалитетов правительству города, а именно департаменту общественной безопасности.

По словам Савчина, это позволит органам правопорядка привлекать дружинников на всей территории города, в том числе в отдаленных районах, тогда как раньше полиция могла прибегнуть к помощи народных отрядов только в границах тех муниципальных округов, с руководством которых были подписаны соответствующие договоры.

Глава профильного департамента отметил, что изменения в законодательстве продиктованы требованиями новых норм федерального закона, в соответствии с которым функции управления народными дружинами в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополя – возлагаются на исполнительную власть.

При этом подчеркнул, что передача полномочий особенно важна сейчас – в начале курортного сезона, когда в городе организовано много новых пространств для отдыха и проведения массовых мероприятий, что повлекло за собой и рост нагрузки на органы внутренних дел, подразделения которых обеспечивают охрану правопорядка в общественных местах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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