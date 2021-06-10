В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

В Крыму в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 122 человека, проходящие лечение от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава регионального Минздрава Александр Остапенко.

Он уточнил, что на стационарном лечении от этой болезни на полуострове находится 1 696 человек, на амбулаторном – 369 человек. При этом 122 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 8 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями. За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.

В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса. В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.

Севастопольские кафе будут маркировать знаками о наличии прививок от COVID-19 у персонала. Севастопольские заведения общественного питания смогут получать отличительные знаки, если весь их персонал будет привит от коронавирусной инфекции.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.