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Власть

В Крыму соорудили дамбу высотой в 12 метров, чтобы спасти село от потопа

09:55 четверг, 10 июня 2021

В селе Приозерное Ленинского района сотрудники МЧС завершили работу по укреплению дамбы.

Напомним, в селе Приозерное Ленинского района после сильного дождя прорвало дамбу, затопило 18 домов.

«Организована работа по обустройству дамбы длинной 15 метров, высотой 12 метров. Также произведена откачка воды из подвалов частных домовладений. Всего вода откачана из 8 подвалов», — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время все работы завершены. Всего в зоне подтопления оказались 35 человек.

Помимо этого, в Ленинском районе пострадавшим от подтопления выплатят компенсацию. Помощь выделят из республиканского бюджета.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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