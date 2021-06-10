В Крыму появились два новых потенциально опасных вида комаров

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В Крыму и Краснодарском крае появились два новых вида комаров: желтолихорадочные комары Aedes aegypti и корейские Aedes koreicus.

Информацию о появление потенциально опасных комаров подтвердил в эфире радио «» доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов. Ранее об этом сообщили петербургские специалисты лаборатории паразитических членистоногих Зоологического института РАН.

Информацию о появление потенциально опасных комаров также подтвердил в эфире радио «Спутник в Крыму» доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов.

«Действительно эти виды, к сожалению, уже есть в Крыму… На ближайших к нам территориях специалисты также их обнаружили», - рассказал Иванов.

По словам крымского ученого, самые опасные комары это кровососущие. При этом кровью питаются только самки. Опасность таится не в самом укусе насекомого, а в переносе инфекций и вирусов через кровь.

«Комары являются носителями так называемых арбовирусов. Коронавирус сюда не относится. Специфика в Крыму такая, что некоторые виды комаров переносят определенные болезни, а другие не переносят. Один из новых видов распространяет желтую лихорадку, это вирусное заболевание, встречающиеся на юге Африки и в тропиках», - добавил Иванов.

Ученый заверил, что новоявленные комары потенциально безопасны, если не будут кусать переносчиков этих болезней. Это касается и корейского Aedes koreicus. При этом самой известной болезнью, которую распространяют комары, остается малярия.

«Она являлась и является бичом человечества, продолжает быть опаснейшим заболеванием тропиков. Малярия вызывается простейшими: это микроорганизмы, живущие в крови, которых в личиночной стадии и переносят комары», - отметил Иванов.

Это происходит только в том случае, если насекомое уже один раз укусило зараженного малярией человека. Примечательно, что в Крыму это заболевание не фиксируется из-за отсутствия людей-носителей, и как следствие – носителей-комаров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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