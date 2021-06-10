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Власть

В Крыму будут испытывать фитобиотики на людях

13:02 четверг, 10 июня 2021

В Крыму на добровольцах, возглавит которых директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, будут испытывать действие фитобиотиков — эфирных масел растительного происхождения, обладающих целебным действием на организм животных и людей.

Об этом Владимир Паштецкий сообщил сегодня на пресс-конференции. Он напомнил, что на животных испытания проходят уже три года, и они вполне успешные.

«Есть прекрасные показатели. В этом году будут защищаться три кандидатских работы по этим опытам. Пришла пора согласовать сегодня с медицинской академией КФУ, чтобы они дали нам методику провести испытания на людях. Я первым пойду туда, чтобы показать, что я доверяю той продукции, которая производится в институте (сельского хозяйства, ред.) Я сам буду целый месяц употреблять те масла (фитобиотики, ред.), буду сдавать кровь, чтобы посмотреть, как они повлияют на мой организм», — сказал Владимир Паштецкий.

По его словам, после окончания испытаний можно будет сказать, будет ли налажено промышленное производство крымских фитобиотиков.

Напомним, три года назад ученые научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма заявили о разработке инновационного проекта по применению эфиромасличных культур в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, чтобы уйти от применения антибиотиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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