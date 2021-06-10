Украинские военные учатся устанавливать мины на границе с Крымом

фото © ria.ru

Украинские военные провели учения по установке минных заграждений недалеко от админграницы на севере Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

«На одном из полигонов боевой подготовки недалеко от границы с Крымом инженерно-саперные подразделения из состава объединенных сил ВСУ провели учения по обустройству минно-взрывных заграждений», – говорится в сообщении.

Военные отработали действия по установке противотанкового минного поля и его маскировке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию. Вооруженные силы Украины стали стягивать свои танки и артиллерию к границе с Крымом. Цель переброски неизвестна.

Российские самолеты устроят бомбометание в Крыму. Авиация Черноморского флота и Южного военного округа проводит в Крыму занятия по пилотированию.

В Крыму офицер ЧФ отправится в тюрьму на пять лет. Командир командиром взвода инструкторов по физической подготовке воинской части Черноморского флота отправится за решетку на 5 лет за то, что за деньги вносил в ведомости положительные результаты сдачи нормативов по физической подготовке.

В Крыму похвастались, что уничтожили «вражескую бронетехнику». В Крыму прошли учения танковых подразделений Черноморского флота.