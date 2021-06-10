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Власть

Украинские военные учатся устанавливать мины на границе с Крымом

14:50 четверг, 10 июня 2021
Украинские военные учатся устанавливать мины на границе с Крымом

фото © ria.ru

Украинские военные провели учения по установке минных заграждений недалеко от админграницы на севере Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

«На одном из полигонов боевой подготовки недалеко от границы с Крымом инженерно-саперные подразделения из состава объединенных сил ВСУ провели учения по обустройству минно-взрывных заграждений», – говорится в сообщении.

Военные отработали действия по установке противотанкового минного поля и его маскировке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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