Происшествия
Туристы нашли мужчину без сознания на плато под Бахчисараем
Крымские спасатели эвакуировали мужчину, которого туристы обнаружили без сознания в Бахчисарайском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.
«9 июня в 15.46 в главное управление МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе пещерного города «Мангуп-Кале» Бахчисарайского района группа туристов обнаружила мужчину без сознания», – говорится в сообщении.
На место происшествия направились сотрудники второго поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС по Крыму.
«По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего и при помощи носилок транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи», – уточнили в МЧС.
К спасательным работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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