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Происшествия

Туристы нашли мужчину без сознания на плато под Бахчисараем

11:02 четверг, 10 июня 2021

Крымские спасатели эвакуировали мужчину, которого туристы обнаружили без сознания в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым. 

«9 июня в 15.46 в главное управление МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе пещерного города «Мангуп-Кале» Бахчисарайского района группа туристов обнаружила мужчину без сознания», – говорится в сообщении.

На место происшествия направились сотрудники второго поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС по Крыму.

«По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего и при помощи носилок транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи», – уточнили в МЧС.

К спасательным работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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