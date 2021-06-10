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Курортный сезон

Туристам посоветовали покупать заранее путевки в Крым в ответ на жалобу на высокие цены

10:21 четверг, 10 июня 2021
Туристам посоветовали покупать заранее путевки в Крым в ответ на жалобу на высокие цены

фото © Новости Крыма

Рост цен на размещение туристов в Крыму обусловлен ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове.

Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Проблема ежегодная. Когда начинается высокий сезон (курортный – прим.), то к этому времени остаются считанные номера. Дело даже не в цене, а не так просто найти свободные номера. Естественно, что на оставшиеся номера есть спрос, а соответственно растет и цена», — сказал Черняк.

Он уточнил, что нужно заранее покупать путевки и билеты на отдых, тогда и цена адекватная, — передает Крым 24.

«Основная масса номерного фонда продается оптом туристическим компаниям еще в зимний период по самой минимальной цене. Они уже формируют туристические туры. Если звонить напрямую в отель и там осталось два номера, то и цена выше. Нужно обращаться в туристические компании», — пояснил председатель Комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту.

Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили о росте цен на отели на юге России. При этом, в крупных городах в других регионах наблюдается снижение цен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма уточнили, каким отелям и гостиницам разрешено работать в этом году. В 2021 году смогут работать только отели, взявшие на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора, сообщают в Минкурортов Крыма.

Крымские ученые рассказали о пользе отдыха на море. Морской климат является эффективным для лечения хронических заболеваний, а также повышения кожного и общего иммунитета. Весь комплекс талассотерапии, который включает морскую воду, солнце и песок, обладает противовоспалительным и кератолитическим эффектом, то есть способствует отшелушиванию мертвых клеток кожи.

«Сидеть дома»: власти России хотят закрыть «лазейку» для полетов на заграничные курорты. Ростуризм вслед за Росавиацией предупредил об отмене грузопассажирских рейсов, перевозящих туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.

В Крыму насчитали уже два миллиона туристов. С начала года Крым посетили почти 2 млн туристов.

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