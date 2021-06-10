Курортный сезон
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Туристам посоветовали покупать заранее путевки в Крым в ответ на жалобу на высокие цены
фото © Новости Крыма
Рост цен на размещение туристов в Крыму обусловлен ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове.
Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Проблема ежегодная. Когда начинается высокий сезон (курортный – прим.), то к этому времени остаются считанные номера. Дело даже не в цене, а не так просто найти свободные номера. Естественно, что на оставшиеся номера есть спрос, а соответственно растет и цена», — сказал Черняк.
Он уточнил, что нужно заранее покупать путевки и билеты на отдых, тогда и цена адекватная, — передает Крым 24.
«Основная масса номерного фонда продается оптом туристическим компаниям еще в зимний период по самой минимальной цене. Они уже формируют туристические туры. Если звонить напрямую в отель и там осталось два номера, то и цена выше. Нужно обращаться в туристические компании», — пояснил председатель Комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту.
Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили о росте цен на отели на юге России. При этом, в крупных городах в других регионах наблюдается снижение цен.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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