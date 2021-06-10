Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 9 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 85 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4025 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 109 человек, выздоровевших за весь период - 41 297 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной. Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.

В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями. За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.

В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса. В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.

Севастопольские кафе будут маркировать знаками о наличии прививок от COVID-19 у персонала. Севастопольские заведения общественного питания смогут получать отличительные знаки, если весь их персонал будет привит от коронавирусной инфекции.