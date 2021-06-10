Строения севастопольцев пойдут под снос ради «Тавриды»

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Речь идет о доме и хозяйственных постройках на улице Чернореченская.

На улице Чернореченской, 119 в Севастополе снесут жилой дом, выплатив его жильцам денежные компенсации. Об этом говорится в ответе департамента транспорта на запрос «Первого Севастопольского».

Согласно документу, сейчас в ДИЗО готовят распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имуществадля государственных нужд. Будет проведена оценка стоимости части хозпостроек и участка, сумму горожане смогут оспорить в суде. Уточняется, что сам дом изыматься не будет.

При этом, по словам людей, метки, появившиеся ранее на их территории, проходили и по дому. В нем проживают пять семей. Потом возле их участка строительная техника без предупреждения снесла забор.

Жильцам обещали решить вопрос с переселением, но позже выяснилось, что произошла ошибка: дом изымать не будут, снесут только хозпостройки и заберут часть территории.С тех пор идут переговоры с чиновниками, чтобы решить эту проблему.

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