Власть
Строения севастопольцев пойдут под снос ради «Тавриды»
фото © aif.ru
Речь идет о доме и хозяйственных постройках на улице Чернореченская.
На улице Чернореченской, 119 в Севастополе снесут жилой дом, выплатив его жильцам денежные компенсации. Об этом говорится в ответе департамента транспорта на запрос «Первого Севастопольского».
Согласно документу, сейчас в ДИЗО готовят распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имуществадля государственных нужд. Будет проведена оценка стоимости части хозпостроек и участка, сумму горожане смогут оспорить в суде. Уточняется, что сам дом изыматься не будет.
При этом, по словам людей, метки, появившиеся ранее на их территории, проходили и по дому. В нем проживают пять семей. Потом возле их участка строительная техника без предупреждения снесла забор.
Жильцам обещали решить вопрос с переселением, но позже выяснилось, что произошла ошибка: дом изымать не будут, снесут только хозпостройки и заберут часть территории.С тех пор идут переговоры с чиновниками, чтобы решить эту проблему.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте нашли первых нарушителей «режима тишины» на стройках. За первую неделю действия постановления администрации Ялты о запрете на ведение строительных работ представители муниципального контроля провели 12 рейдов по контролю «режима тишины».
Совмин Крыма разрешил застройку Форосского парка. Опубликовано постановление крымского правительства, перечеркнувшее действовавшее ранее положение «О парке-памятнике «Форосский».
К концу лета Севастополь встанет в стройках и пробках. В Севастополе к концу лета – в начале осени планируют начать строительство сразу двух транспортных объектов, финансируемых в рамках ФЦП.
На Объездной дороге в Симферополе строят подземный переход. В Симферополе на Объездной дороге строят подземный пешеходный переход.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 9 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 10 июня фото
Сегодня, 10 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной
Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.
7 июня
В Симферополе прогремел мощный взрыв
22 часа назад
Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей
За три дня в полицию поступило 12 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.