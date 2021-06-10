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Общество

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Крыму на предстоящих выходных

18:48 четверг, 10 июня 2021
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Крыму на предстоящих выходных

фото © ria.ru

Крымские синоптики прогнозируют жаркую погоду и отсутствие осадков в Крыму на предстоящих выходных.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«В предстоящие выходные дни, 12-13 июня, погода улучшится, осадки прекратятся. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, температура воздуха ночью 13-18 градусов. Жители и гости Крыма смогут насладиться долгожданной по-настоящему летней погодой», – говорится в сообщении.

При этом синоптики отметили, что в начале следующей недели, 14 июня, погода снова испортится. «Территорию республики пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди с грозами, кратковременное понижение температуры воздуха на 3-5 градусов. Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели», – уточнили в гидрометцентре.

В гидрометцентре напомнили, что в Ленинском и Кировском районах на текущей неделе прошли сильные грозы и дожди, выпало от 17 до 38 мм осадков, а в Белогорском районе прошли очень сильные дожди, количество осадков составило 46 мм – 80% месячной нормы. Также в Красногвардейском районе выпал град диаметром 3-12 мм.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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