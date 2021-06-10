Общество
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Крыму на предстоящих выходных
фото © ria.ru
Крымские синоптики прогнозируют жаркую погоду и отсутствие осадков в Крыму на предстоящих выходных.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«В предстоящие выходные дни, 12-13 июня, погода улучшится, осадки прекратятся. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, температура воздуха ночью 13-18 градусов. Жители и гости Крыма смогут насладиться долгожданной по-настоящему летней погодой», – говорится в сообщении.
При этом синоптики отметили, что в начале следующей недели, 14 июня, погода снова испортится. «Территорию республики пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди с грозами, кратковременное понижение температуры воздуха на 3-5 градусов. Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели», – уточнили в гидрометцентре.
В гидрометцентре напомнили, что в Ленинском и Кировском районах на текущей неделе прошли сильные грозы и дожди, выпало от 17 до 38 мм осадков, а в Белогорском районе прошли очень сильные дожди, количество осадков составило 46 мм – 80% месячной нормы. Также в Красногвардейском районе выпал град диаметром 3-12 мм.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 июня.
Прогноз погоды в Крыму на среду 9 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 9 июня.
Снова ливни и грозы: в Крыму ждут новых штормов. В Крыму в ближайшие часы и на следующий день обещают возвращение сильных осадков и штормовой погоды.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 8 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 8 июня.
Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример
Компания «Укрзалізниця» обратилась к украинскому боксеру, крымчанину, Александру Усику с просьбой не сидеть на железнодорожных путях, как он это продемонстрировал на одной из фотографий в соцсетях.
Аксенову стало очень громко и он начал поход на нарушителей тишины
Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз признал, что в республике не соблюдаются законы и не выполняются его распоряжения. На этот раз речь идет о «законе о тишине», который грубо игнорируется. Особенно во время туристического сезона.
В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте
В Симферополе усилена работа по мониторингу соблюдения субъектами хозяйствования требований по профилактике коронавируса.
В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии
В Крыму в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 122 человека, проходящие лечение от коронавирусной инфекции.
14 часов назад
Ливни и грозы: МЧС объявило штормовое предупреждение
10 часов назад
В Крыму соорудили дамбу высотой в 12 метров, чтобы спасти село от потопафото
12 часов назад
Строения севастопольцев пойдут под снос ради «Тавриды»
15 часов назад
Погода больше не даст Крыму хороший урожай
6 часов назад
На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты
7 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 9 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.