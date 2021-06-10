Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (днем местами сильный дождь.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (днем местами сильный дождь.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (днем местами сильный дождь.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, дождь (днем местами сильный дождь.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 21, в Николаевке - 17, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 25, на Кипре - 24, в Одессе - 16, в Сочи - 18, в Турции - 22, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова ливни и грозы: в Крыму ждут новых штормов. В Крыму в ближайшие часы и на следующий день обещают возвращение сильных осадков и штормовой погоды.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 8 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 8 июня.

Гроза с градом обрушится на Крым в ближайшие часы. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие часы.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 июня.