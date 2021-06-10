Погода больше не даст Крыму хороший урожай

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Сельскому хозяйству Крыма больше нельзя рассчитывать на благоприятные погодные условия. Напротив, год от года климат будет все больше усложнять положение аграриев.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.

«Если рассчитывать на хороший урожай, тогда должно быть 500-600 мм влаги, чтобы получить достойный урожай. Этого в Крыму нет и в ближайшем будущем не будет. Какой-то один регион, где выпадут хорошие осадки, сможет дать хороший урожай. Но в принципе мы готовимся к тому, что улучшения для Крыма не будет. Об этом говорит и Гидрометцентр России», - пояснил он.

В новых реалиях крымским аграриям необходимо делать ставку на новые технологии и продукты селекции, считает Паштецкий. По его словам, в последние годы благодаря внедрению новых засухоустойчивых культур удалось не только удержать урожайность на том же уровне, что и во времена снабжения Крыма водой из Северо-Крымского канала, но даже нарастить ее.

«Сегодня в наших условиях мы передали в подарок Крыму первые сорта пшеницы уже с российской селекцией. И эта пшеница уже превосходит наши стандарты и в наших же условиях дает урожай выше. Поэтому мы однозначно не рассчитываем на погоду, а ищем новые технологии и новые культуры», - заключил директор «НИИ сельского хозяйства» Крыма.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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