Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +22
море +15

Власть

Погода больше не даст Крыму хороший урожай

16:15 четверг, 10 июня 2021
Погода больше не даст Крыму хороший урожай

фото © Новости Крыма

Сельскому хозяйству Крыма больше нельзя рассчитывать на благоприятные погодные условия. Напротив, год от года климат будет все больше усложнять положение аграриев.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.

«Если рассчитывать на хороший урожай, тогда должно быть 500-600 мм влаги, чтобы получить достойный урожай. Этого в Крыму нет и в ближайшем будущем не будет. Какой-то один регион, где выпадут хорошие осадки, сможет дать хороший урожай. Но в принципе мы готовимся к тому, что улучшения для Крыма не будет. Об этом говорит и Гидрометцентр России», - пояснил он.

В новых реалиях крымским аграриям необходимо делать ставку на новые технологии и продукты селекции, считает Паштецкий. По его словам, в последние годы благодаря внедрению новых засухоустойчивых культур удалось не только удержать урожайность на том же уровне, что и во времена снабжения Крыма водой из Северо-Крымского канала, но даже нарастить ее.

«Сегодня в наших условиях мы передали в подарок Крыму первые сорта пшеницы уже с российской селекцией. И эта пшеница уже превосходит наши стандарты и в наших же условиях дает урожай выше. Поэтому мы однозначно не рассчитываем на погоду, а ищем новые технологии и новые культуры», - заключил директор «НИИ сельского хозяйства» Крыма.

Ранее, как , специалисты оценили состояние озимых в республике как хорошее, несмотря на небольшое количество осадков в осенний период. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Нужна ли Крыму картошка из Беларуси. В Крыму нет дефицита картофеля, а цены на него остаются на прежнем уровне.

Тысячи пчел погибли после обработки крымских полей химикатами. В селе Михайловка Нижнегорского района, что на северо-востоке Крыма, наблюдается массовая гибель пчел. Пчеловоды не знали о том, что цветущие поля обработаны пестицидами, и не успели спасти насекомых.

В Крыму назвали самые «нитратные» фрукты и овощи. Слишком крупные для своего вида овощи и фрукты с гладкой и блестящей поверхностью, а также продукты «не по сезону» могут содержать большое количество нитратов, употребление которых может привести к отравлению.

В Крыму насчитывают около 1500 пчеловодов. Около 1,5 тыс пчеловодов, которые разводят десятки тысяч пчелосемей, насчитывается в Крыму.

Общество
Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример

Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример

Компания «Укрзалізниця» обратилась к украинскому боксеру, крымчанину, Александру Усику с просьбой не сидеть на железнодорожных путях, как он это продемонстрировал на одной из фотографий в соцсетях.

Власть
На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты

На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты

Посол Швейцарии и дипломаты Великобритании обсудили вопросы безопасности на границе Крыма с Украиной.

Коронавирус в Крыму
В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте

В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте

В Симферополе усилена работа по мониторингу соблюдения субъектами хозяйствования требований по профилактике коронавируса.

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

7 июня

Власть
Банк России выявил в Крыму 10 финансовых компаний-нелегалов

Банк России выявил в Крыму 10 финансовых компаний-нелегалов

Банк России создал список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Речь идет о фирмах, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, нелегальной выдачей кредитов или втягивают своих клиентов в «пирамиды».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации