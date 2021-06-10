На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты

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Посол Швейцарии и дипломаты Великобритании обсудили вопросы безопасности на границе Крыма с Украиной.

В среду, 9 июня, на административной границе Крыма с Украиной посол Швейцарии в Украине и Молдове Клод Вильд, а также дипломатические представители посольства Великобритании обсудили с украинскими властями и военными вопросы обороны и безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, участники зарубежной делегации совместно с постпредом президента Украины в АРК Антоном Кориневичем и начальником штаба Херсонского пограничного отряда подполковником Владиславом Кобыляковым посетили пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплинка».

«Участники делегации обсуждали вопрос обороны и безопасности ситуации как в регионе, так и непосредственно на админгранице с Крымом. Клод Вильд отметил, что международное сообщество поддерживает территориальную целостность Украины и надеется на скорое возвращение оккупированных территорий Украины», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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