Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей

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За три дня в полицию поступило 12 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Около половины зарегистрированных фактов дистанционных мошенничеств связана с использованием в преступных целях различных соцсетей, мессенджеров и сайтов бесплатных объявлений. Во всех случаях потерпевшие либо давали незнакомцам реквизиты своих банковских карт для якобы зачисления оплаты за продаваемый товар, либо перечисляли продавцам деньги авансом.

«Еще часть зарегистрированных мошенничеств за минувшие трое суток совершены злоумышленниками, которые по телефону представлялись сотрудниками банковских учреждений. Они различными путями выведывали у граждан конфиденциальную информацию для проведения манипуляций с банковским счетом потерпевшего. В одном из случаев злоумышленники попросили пожилую женщину подойти к банкомату и произвести по их указанию определенные операции, после чего со счета потерпевшей были списаны все денежные средства», — рассказали в пресс-службе.

Чаще всего жертвами мошенников становились жители Симферополя, Феодосии, Керчи, Судака, Евпатории и Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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