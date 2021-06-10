Общество
Ливни и грозы: МЧС объявило штормовое предупреждение
Днем 10 июня на территории Республики Крым местами ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в МЧС РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Днем 10 июня на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 17-22 м/с», - говорится в сообщении.
«Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений», - предупреждают спасатели.
Жителям и гостям полуострова рекомендовано не находится рядом с рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередач: из-за сильного ветра они могут упасть на человека или причинить вред стоящим рядом автомобилям.
Кроме этого, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива возможны происшествия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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