Водный кризис
Развитие сюжета: Термопушки для облаков: в Крыму - очередной проект добычи воды ● В Росгеологии рассказали, как продвигаются работы по поиску пресной воды для Крыма под Азовским морем ● В Севастополе не будут возвращать подачу горячей воды горожанам ● Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым ● В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в водохранилище
Крыму предрекли новую засуху через год
фото © Новости Крыма
В 2022 году в Крым может прийти такая же засуха, какая была в 2020 году.
Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал доктор географических наук, действующий член Крымской академии наук профессор Александр Холопцев.
По прогнозам ученого, «общий тренд» в ближайшем будущем демонстрирует отрицательные тенденции. Проще говоря, осадков в перспективе будет выпадать все меньше и меньше.
«Другой момент: если посмотреть на изменение из года в год суммы атмосферных осадков, то получается, что за последние 12 лет все четные годы были более засушливыми, а нечетные – с большим количеством атмосферных осадков», - пояснил Холопцев.
При этом ученый не исключил, что все «может поменяться».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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