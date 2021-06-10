Крыму предрекли новую засуху через год

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В 2022 году в Крым может прийти такая же засуха, какая была в 2020 году.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал доктор географических наук, действующий член Крымской академии наук профессор Александр Холопцев.

По прогнозам ученого, «общий тренд» в ближайшем будущем демонстрирует отрицательные тенденции. Проще говоря, осадков в перспективе будет выпадать все меньше и меньше.

«Другой момент: если посмотреть на изменение из года в год суммы атмосферных осадков, то получается, что за последние 12 лет все четные годы были более засушливыми, а нечетные – с большим количеством атмосферных осадков», - пояснил Холопцев.

При этом ученый не исключил, что все «может поменяться».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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