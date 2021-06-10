Происшествия
Крымчанин задержан за совершенное восемь лет назад избиение туриста
Крымские полицейские задержали крымчанина, который восемь лет назад в ходе конфликта покалечил своего оппонента.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Ночью 20 июля 2013 года в кафе, расположенном в курортном поселке Межводное Черноморского района, между одним из отдыхающих, мужчиной 1988 года рождения, и неизвестным лицом произошел конфликт, в результате которого гражданин получил телесные повреждения, – говорится в сообщении. – Правоохранителями по данному факту было возбуждено уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью человека».
Тогда правоохранителям не удалось установить личность преступника из-за чего расследование приостановили. Однако полицейским удалось установить местонахождение преступника, задержать его и выяснить обстоятельства произошедшего.
«Благодаря слаженным действиям и грамотно проведенным оперативно-разыскным мероприятиям полицейскими и бойцами СОБР был задержан житель Черноморского района 1992 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. В ходе неотложных следственных действий гражданин дал признательные показания, рассказав о том, как совершил преступление около восьми лет назад», – уточнили в МВД.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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