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Странности

Крымчанин убил своего друга, проверяя мышцы его пресса

09:24 четверг, 10 июня 2021

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор молодому человеку 1993 года рождения, который нанес смертельный удар кулаком в живот молодому мужчине.

Следствие установило, что в одном из населенных пунктов Бахчисарайского района в конце октября 2020 года около полудня четверо молодых людей распивали спиртные напитки. У них возникла идея проверить на прочность мышцы пресса друг друга, и они начали по очереди бить кулаками в живот. Одному из собутыльников не повезло, после удара он попал в больницу, где через несколько дней скончался.

В судебном заседании молодой человек, нанесший смертельный удар, с обвинением не согласился, свою вину признал частично, заявленный гражданский иск признал полностью. Теперь он должен выплатить по 400 тыс. рублей брату и супруге погибшего. А за убийство – отсидеть три года в тюрьме.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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