Крымчане боятся, что коммунальные сети не потянут новые стройки

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На Петербургском международном экономическом форуме власти Крыма подписали шесть крупных инвестиционных соглашений о реализации туристических и строительных проектов на территории полуострова.

Общая сумма инвестиций составила более 56 миллиардов рублей.

Новые инвестиционные проекты обеспечат регион солидными финансовыми дивидендами и модернизацией инфраструктуры. Крымчане опасаются, что коммунальная система полуострова не выдержит новые стройки, а также еще больший рост населения и его потребностей. Большинство систем функционируют еще с советских времен и давно требуют замены.

Так, в Саках появится курортный комплекс, который предоставит Крыму около 1500 новых рабочих мест. В строительство планируется вложить около 14 миллиардов рублей. В Ялте будет построен первый в регионе тематический парк. Уже определен участок, идут подготовительные работы. В проект будет вложено около 16 миллиардов рублей. Охватят также западный берег Крыма. В Черноморском районе появится туристический кластер, в который войдут сразу семь инвестиционных проектов. Общие затраты по проекту превысят пять миллиардов рублей. Также было подписано инвестиционное соглашение о строительстве в поселке Партенит под Алуштой нового жилого комплекса, в него войдут 11 16-этажных домов.

При этом местные специалисты переживают, что крымские коммунальные сети и инфраструктура могут не потянуть масштабные стройки. Даже с летней нагрузкой сети иногда не справляются, то и дело случается коммунальный коллапс, пишет ФАН.

«Партениту, кстати, повезло. Там еще при Союзе были построены одни из самых мощных в Крыму канализационно-очистных сооружений. Однако старые системы не справлялись, часто ломались, отчего в городе пахло сами понимаете чем. В прошлом году трубы глубоководного выпуска нечистот там заменили при помощи плавкранов. Однако если поселок существенно увеличится, то я боюсь, что даже новые системы могут не справиться», — прокомментировал ФАН глава некоммерческой организации «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров.

В Саках, на противоположной стороне черноморского берега, также возведут многоквартирные дома от четырех до девяти этажей. Всего планируется 1731 квартир общей площадью 95,5 тыс. кв. м. Из них 4,8 тыс. кв. м (5%) будут даром переданы в собственность муниципалитета.

«Строительство у нас традиционно является одним из самых коррумпированных сегментов. В проекте все очень красиво, но крымчане, которым и проход к морю отрезали заборами, и любимые леса и городские скверы застраивали, привыкли дуть даже на воду. Мы рады развитию нашего дома, но будем бдительно отслеживать все перемены», — прокомментировал общественный деятель Крыма Станислав Волошин.

При этом эксперты заявляют, что хаотичная раздача земель и бессистемная застройка в разные годы повлияли на экологию полуострова. Это стало одной из причин того, что водосборная площадь на полуострове значительно уменьшилась, что также может в будущем повлиять на ситуацию с водой в Крыму. Поэтому нынешние проекты строительства таких масштабных объектов должны проходить максимальные проверки и утверждения на всех уровнях экспертных сообществ и ведомств.

В тексте использованы материалы: Кафа

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